SOCAR и "Татнефть" обсудили проекты в сфере энергетики

Государственная нефтяная компания (SOCAR) и российская компания “Татнефть" обсудили перспективы сотрудничества, реализуемые проекты в области энергетики и возможности обмена опытом.

Государственная нефтяная компания (SOCAR) и российская компания “Татнефть" обсудили перспективы сотрудничества, реализуемые проекты в области энергетики и возможности обмена опытом.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Было отмечено, что состоялась встреча министра экономики Микаила Джаббарова, президента SOCAR Ровшана Наджафа и генерального директора акционерного общества “Татнефть” Наиля Маганова.

Стороны подчеркнули связи между странами в энергетической сфере, обменялись мнениями о потенциале развития партнерства.