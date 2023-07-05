SOCAR и "Татнефть" обсудили проекты в сфере энергетики

Государственная нефтяная компания (SOCAR) и российская компания “Татнефть" обсудили перспективы сотрудничества, реализуемые проекты в области энергетики и возможности обмена опытом.
Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.
Было отмечено, что состоялась встреча министра экономики Микаила Джаббарова, президента SOCAR Ровшана Наджафа и генерального директора акционерного общества “Татнефть” Наиля Маганова.
Стороны подчеркнули связи между странами в энергетической сфере, обменялись мнениями о потенциале развития партнерства.