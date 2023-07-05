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SOCAR и "Татнефть" обсудили проекты в сфере энергетики

SOCAR и "Татнефть" обсудили проекты в сфере энергетики Государственная нефтяная компания (SOCAR) и российская компания “Татнефть" обсудили перспективы сотрудничества, реализуемые проекты в области энергетики и возможности обмена опытом.
Энергетика
5 июля 2023 г. 17:51
SOCAR и Татнефть обсудили проекты в сфере энергетики

Государственная нефтяная компания (SOCAR) и российская компания “Татнефть" обсудили перспективы сотрудничества, реализуемые проекты в области энергетики и возможности обмена опытом.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Было отмечено, что состоялась встреча министра экономики Микаила Джаббарова, президента SOCAR Ровшана Наджафа и генерального директора акционерного общества “Татнефть” Наиля Маганова.

Стороны подчеркнули связи между странами в энергетической сфере, обменялись мнениями о потенциале развития партнерства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və “Tatneft” energetika sahəsində layihələri müzakirə edib

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