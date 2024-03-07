SOCAR и "Татнефть" будут взаимодействовать в нефтехимической сфере

20:20 Между Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) и российским публичным акционерным обществом "Татнефть" подписано соглашение о взаимодействии в области нефтехимии и меморандум о взаимопонимании по совместной работе на нефтяном мест

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился 7 марта с генеральным директором Публичного акционерного общества (ПАО) "Татнефть" Республики Татарстан Российской Федерации Наилем Магановым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

В рамках визита между SOCAR и ПАО "Татнефть" было подписано Соглашение о взаимной деятельности в нефтехимической сфере и Меморандум о взаимопонимании по совместной работе на нефтяном месторождении, проведены обсуждения по развитию человеческого капитала, а также о перспективах совместных целей в этом направлении.

Азербайджанская делегация также ознакомилась с производственным процессом на комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов TANEKO, а также на других предприятиях ОАО "Татнефть".