О нас

SOCAR и "Татнефть" будут взаимодействовать в нефтехимической сфере

SOCAR и "Татнефть" будут взаимодействовать в нефтехимической сфере 20:20 Между Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) и российским публичным акционерным обществом "Татнефть" подписано соглашение о взаимодействии в области нефтехимии и меморандум о взаимопонимании по совместной работе на нефтяном мест
Энергетика
7 марта 2024 г. 20:58
SOCAR и Татнефть будут взаимодействовать в нефтехимической сфере

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился 7 марта с генеральным директором Публичного акционерного общества (ПАО) "Татнефть" Республики Татарстан Российской Федерации Наилем Магановым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

В рамках визита между SOCAR и ПАО "Татнефть" было подписано Соглашение о взаимной деятельности в нефтехимической сфере и Меморандум о взаимопонимании по совместной работе на нефтяном месторождении, проведены обсуждения по развитию человеческого капитала, а также о перспективах совместных целей в этом направлении.

Азербайджанская делегация также ознакомилась с производственным процессом на комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов TANEKO, а также на других предприятиях ОАО "Татнефть".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və "Tatneft" neft-kimya sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət göstərəcək

Самое важное

Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
7 марта 2024 г. 18:45
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
7 марта 2024 г. 18:12
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
7 марта 2024 г. 13:10
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
7 марта 2024 г. 13:10
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
6 марта 2024 г. 17:35
Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах
Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах
6 марта 2024 г. 11:10
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Од чершенбеси
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю "Од чершенбеси"
5 марта 2024 г. 21:14
Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Ильхама Алиева
Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Ильхама Алиева
5 марта 2024 г. 19:13
Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
4 марта 2024 г. 13:59
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi