SOCAR и Statoil подписали соглашения по ключевым принципам перспективного сотрудничества

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В SOCAR Tower прошла встреча президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева с делегацией, возглавляемой главным вице-президентом Statoil Алом Куком.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, в результате длительных обсуждений и консультаций по рисковому договору по месторождению "Карабах" и разведке, разработке и долевому распределению добычи на некоторых перспективных участках экспертами были разработаны и согласованы основные принципы перспективного сотрудничества.

Президент SOCAR Р. Абдуллаев и главный вице-президент Statoil А. Кук подписали два соглашения по основным положениям перспективного партнерства между компаниями. Подписанные документы охватывают ключевые коммерческие принципы и положения соглашения о разведке, разработке и долевом распределении добычи на некоторых перспективных участках в азербайджанском секторе Каспийского моря, а также основные коммерческие принципы и положения рискового договора по газовому месторождению "Карабах".

На церемонии подписания Р. Абдуллаев отметил, что эксперты плодотворно работали и добились положительных результатов: "Подписание основных принципов создает надежный фундамент для будущих прибыльных проектов. Необходимо принять соответствующие меры для завершения проделанной в этом направлении работы в короткие сроки".

Старший вице-президент Statoil A. Кук подчеркнул эффективное и плодотворное сотрудничество с SOCAR в энергетических проектах, а также в социально значимых мероприятиях, отметив, что операции в рамках проекта АЧГ осуществлялись в соответствии с мировыми стандартами. В завершение он поблагодарил руководство SOCAR и команду специалистов за сотрудничество на высоком уровне.