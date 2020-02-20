SOCAR и Snam заключили соглашение в сфере устойчивой энергетики

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Snam подписали соглашение о сотрудничестве по развитию использования возобновляемых газов и устойчивой энергетики, а также о дальнейшей транспортировке этих газов по "Южному газовому коридору" и Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, соглашение было подписано представителями компаний SOCAR и Snam в Риме при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Италии Джузеппе Конти.

Соглашение между SOCAR и Snam охватывает сотрудничество в различных областях, включая исследования в области использования биогаза и биометана, возможностей создания предприятий по анаэробной переработке. При проектировании и строительстве подобных предприятий может быть применен опыт дочерней компании Snam - IES Biogas.

SOCAR и Snam планируют оценить возможности совместного инвестирования в этом направлении. Документ также предусматривает поддержку устойчивого транспорта через развитие новых топливораспределительных станций и использование компримированного природного газа, сжиженного природного газа и водорода. К проекту может быть привлечена еще одна "дочка" Snam – компания Cubogas. Также возможно налаживание сотрудничества с производителями автомобилей и модификация автотранспортных средств.

Еще один пункт соглашения предусматривает изучение имеющихся возможностей для производства водорода и развития соответствующей инфраструктуры.

Отметим, что обе компании имеют 20%-ную долю в консорциуме TAP и являются одними из крупнейших акционеров "Южного газового коридора".