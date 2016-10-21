SOCAR и Служба ASAN подписали меморандум о взаимопонимании и соглашение о сотрудничестве

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала меморандум о взаимопонимании со Службой ABAD и соглашение о совместном сотрудничестве в сфере обучения, добровольной деятельности, охраны окружающей среды, безопасности, информационных технологий, внедрения инновационных технологий и социальной ответственности со Службой ASAN. Как сообщает Report, на церемонии подписания приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (Служба ASAN) Инам Керимов, а также представители компании и Службы ASAN.

Выступивший на мероприятии И.Керимов затронул значение нового сотрудничества между двумя брендами.

Президент SOCAR в своем выступлении рассказал об успехах последних лет, достигнутых в рамках нефтяной стратегии, отметив роль Госнефтекомпании в этих достижениях. Он сообщил, что в нефтегазовый сектор страны вложено 68,2 млрд долларов. Оборотный капитал компании с 2007 года увеличился вдвое, общая стоимость активов выросла с 9 до 40 млрд манатов. По его словам, за последние 7 лет годовая доходность компании без вычета процентных, налоговых и амортизационных отчислений выросла в 2 раза.

Президент SOCAR также отметил, что Служба ASAN сыграла немаловажную роль в успешной реализации проекта SOCAR по выпуску облигаций. Он также высоко оценил роль центров упрощенной поддержки семейного бизнеса - ABAD, созданных при Службе ASAN.

Коснувшись значения соглашения о сотрудничестве между SOCAR и Службой ASAN, Р.Абдуллаев подчеркнул, что оно предусматривает тесную и эффективную совместную деятельность во всех соответствующих сферах.

Отметим, что документы подписаны президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и начальником Службы ASAN Инамом Керимовым. В завершение мероприятия группа сотрудников и добровольцев Службы ASAN была награждена почетными грамотами и сертификатами за плодотворное сотрудничество в сфере пропаганды облигаций SOCAR.