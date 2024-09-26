SOCAR и сербская Srbijagas подписали договор купли-продажи дополнительных объемов азербайджанского газа

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и сербская “Srbijagas” в четверг, 26 сентября, подписали контракт на куплю-продажу дополнительных объемов азербайджанского газа в Сербию.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и сербская “Srbijagas” в четверг, 26 сентября, подписали контракт на куплю-продажу дополнительных объемов азербайджанского газа в Сербию.

Как сообщает "Report", об этом написал министр энергетики Парвиз Шахбазов в социальной сети "Х".

"У нас была плодотворная встреча в Белграде с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович Ханданович по расширению нашего энергетического сотрудничества. SOCAR и сербская “Srbijagas” подписали контракт на куплю-продажу дополнительного азербайджанского газа в Сербию в объеме 1 млн кубометров в сутки на период с 1 ноября 2024 года по 1 апреля 2025 года", - написал министр.

По его словам, также состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии между министерством энергетики Азербайджана и министерством минеральных ресурсов и энергетики Республики Сербия.