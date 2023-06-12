SOCAR и SAP SE рассматривают возможность сотрудничества в области инноваций и цифровизации

Рассмотрены существующие и перспективные возможности сотрудничества между Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) и компанией SAP SE в области человеческого капитала, инноваций и цифровизации.

Рассмотрены существующие и перспективные возможности сотрудничества между Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) и компанией SAP SE в области человеческого капитала, инноваций и цифровизации.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, об этом заявил сегодня президент SOCAR Ровшан Наджаф на встрече с главным операционным директором SAP SE по Центральной и Восточной Европе Игорем Курковым.

На встрече было выражено удовлетворение долгосрочным плодотворным сотрудничеством между SOCAR и компанией SAP SE, подчеркнуто, что за прошедшие годы взаимодействие успешно развивалось.

В частности, было отмечено, что в соответствии с международной практикой в 2008 году в SOCAR впервые началось внедрение системы SAP ERP, ведущего программного обеспечения в области управления бизнес-ресурсами, а также международных стандартов финансовой отчетности.

Кроме того, было отмечено, что с 2015 года в SOCAR реализуется “проект трансформации процессов управления человеческими ресурсами”, в рамках которого внедряются передовые практики по подбору и адаптации персонала, обучению и развитию, карьерному росту, мотивации сотрудников.

На встрече также было отмечено, что цифровизация и инновации определены как приоритетные направления в долгосрочной корпоративной стратегии SOCAR, особое внимание уделяется внедрению цифровых технологий на предприятиях.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.