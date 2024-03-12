SOCAR и "Самрук-Казына" обсудили стратегическое партнерство

Азербайджанский инвестиционный холдинг, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и казахстанское акционерное общество "Самрук-Казына" обсудили вопросы, вытекающие из заключенного накануне соглашения о стратегическом партнерстве.

Как сообщили Report в SOCAR, об этом говорилось на встрече генерального исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслана Алиханова, президента SOCAR Ровшана Наджафа с делегацией во главе с председателем правления "Самрук-Казына" Нурланом Жакуповым.

11 марта с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась церемония подписания азербайджано-казахстанских документов. В рамках церемонии генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов и председатель правления Акционерного общества "Самрук Казына" Нурлан Жакупов подписали "Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджанским инвестиционным холдингом и Акционерным обществом "Самрук Казына".