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SOCAR и польская PKN Orlen обсудили возможности дальнейшего сотрудничества

SOCAR и польская PKN Orlen обсудили возможности дальнейшего сотрудничества Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем совета директоров и генеральным директором польской компании PKN Orlen Даниэлем Обайтеком.
Энергетика
19 июня 2023 г. 21:28
SOCAR и польская PKN Orlen обсудили возможности дальнейшего сотрудничества

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем совета директоров и генеральным директором польской компании PKN Orlen Даниэлем Обайтеком.

Как передает Report, на встрече было выражено удовлетворение многолетним партнерством между SOCAR и компанией PKN Orlen, подчеркнуто успешное развитие сотрудничества в сфере торговли сырой нефтью.

В рамках встречи были рассмотрены существующие и потенциальные возможности сотрудничества в сферах поставок сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа (LPG), а также возобновляемой энергетики, цифровизации и инноваций, был проведен обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR-la “PKN Orlen” arasında potensial əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib

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