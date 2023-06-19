SOCAR и польская PKN Orlen обсудили возможности дальнейшего сотрудничества

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем совета директоров и генеральным директором польской компании PKN Orlen Даниэлем Обайтеком.
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В рамках встречи были рассмотрены существующие и потенциальные возможности сотрудничества в сферах поставок сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа (LPG), а также возобновляемой энергетики, цифровизации и инноваций, был проведен обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.