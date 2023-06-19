SOCAR и польская PKN Orlen обсудили возможности дальнейшего сотрудничества

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем совета директоров и генеральным директором польской компании PKN Orlen Даниэлем Обайтеком.

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем совета директоров и генеральным директором польской компании PKN Orlen Даниэлем Обайтеком.

Как передает Report , на встрече было выражено удовлетворение многолетним партнерством между SOCAR и компанией PKN Orlen, подчеркнуто успешное развитие сотрудничества в сфере торговли сырой нефтью.

В рамках встречи были рассмотрены существующие и потенциальные возможности сотрудничества в сферах поставок сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа (LPG), а также возобновляемой энергетики, цифровизации и инноваций, был проведен обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.