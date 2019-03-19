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SOCAR и Национальная нефтяная корпорация Ливии обсудили приоритеты сотрудничества

​SOCAR и нефтяная корпорация Ливии обсудили сотрудничество

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял делегацию во главе с председателем Национальной нефтяной корпорации Ливии Мустафой Саналлой.

Как сообщает Report, президент SOCAR Р.Абдуллаев подробно проинформировал гостей о нефтяной стратегии, деятельности SOCAR, проектах глобального и регионального значения в Азербайджане.

В то же время отмечена возможность возобновления традиции обучения ливийских студентов по нефтяным специальностям в Азербайджане в Бакинской высшей школы нефти SOCAR.

Мустафа Саналла подчеркнул заинтересованность ливийской стороны в изучении опыта Азербайджана. На встрече были обсуждены приоритеты сотрудничества в различных направлениях нефтяной промышленности.

Презентация о SOCAR вызвала большой интерес у гостей.

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