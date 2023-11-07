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SOCAR и МВФ обсудили энергетический переход и цифровизацию

SOCAR и МВФ обсудили энергетический переход и цифровизацию Между Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Международным валютным фондом (МВФ) состоялся обмен мнениями по вопросам энергетического перехода и цифровизации.
Энергетика
7 ноября 2023 г. 18:19
SOCAR и МВФ обсудили энергетический переход и цифровизацию

Между Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Международным валютным фондом (МВФ) состоялся обмен мнениями по вопросам энергетического перехода и цифровизации.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, состоялась встреча с главой миссии МВФ по Азербайджану госпожой Анной Бордон.

Стороны выразили удовлетворение развитием эффективного сотрудничества между Азербайджаном и МВФ.

Была представлена информация о глобальных энергетических проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана, в том числе о совместных с партнерами шагах по расширению Южного газового коридора, стратегических целях SOCAR, новой операционной модели.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və IMF enerji keçidi və rəqəmsallaşmanı müzakirə edib

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