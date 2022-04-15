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SOCAR и Мингячевирский госуниверситет подписали меморандум о сотрудничестве

SOCAR и Мингячевирский госуниверситет подписали меморандум о сотрудничестве Сегодня Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) и ее партнеры ”Южно-Кавказская трубопроводная компания" (CQBK) и Мингячевирский государственный университет подписали Меморандум о сотрудничестве.
Энергетика
15 апреля 2022 г. 16:47
SOCAR и Мингячевирский госуниверситет подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) и ее партнеры ”Южно-Кавказская трубопроводная компания" (CQBK) и Мингячевирский государственный университет подписали Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report со ссылкой SOCAR, Меморандум подписали исполнительный директор SOCAR Midstream Фуад Ахмедов и ректор Мингячевирского государственного университета Шахин Байрамов.

Проинформировав о социальных проектах SOCAR Midstream в сфере образования, Фуад Ахмедов отметил, что 8 учебников по экономике, биологии и химии переведены на азербайджанский язык. Было отмечено, что меморандум о взаимопонимании, подписанный с Мингячевирским государственным университетом, будет поддерживать устойчивое развитие Азербайджана и региона в превращении нефтяного капитала в человеческий.

Шахин Байрамов отметил, что сотрудничество с SOCAR Midstream внесет важный вклад в развитие образования, подготовку специалистов высокого уровня, отвечающих современным требованиям.

В меморандуме отражены вопросы сотрудничества Мингячевирского государственного университета и SOCAR Midstream в области современных образовательных программ, усиления имеющегося потенциала и подготовки высококвалифицированных кадров.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR, Mingachevir State University ink memorandum of co-op
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və MDU arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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