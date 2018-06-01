SOCAR и Мексиканский институт нефти обсудили перспективные направления сотрудничества

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял делегацию во главе с генеральным директором Мексиканского института нефти Эрнесто Риосом Патро, который посетил Баку в рамках 25-й Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия".

Как сообщает Report, на встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества азербайджанских и мексиканских нефтяников. Отмечено, что Мексиканский институт нефти в течение многих лет проводит научные исследования в направлении разработки устаревших месторождений и поддержки стабильной добычи на этих месторождениях. Повышение коэффициента извлечения нефти также имеет большое значение с точки зрения сохранения стабильной добычи на месторождениях, эксплуатируемых в течение долгих лет в Азербайджане.

На встрече обсуждалось сотрудничество с Бакинской Высшей школой нефти SOCAR, а также возможности сотрудничества с учебными центрами SOCAR.

Напомним, что Мексиканский институт нефти, созданный в 1965 году, является исследовательским центром в отрасли нефтяной промышленности. Основная область деятельности: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), инжиниринг и техническое обслуживание, обучение и тренинги, коммерциализация результатов НИОКР, участие в стратегических и технологических совместных предприятиях. Мексиканский институт нефти действует при Pemex.