​SOCAR и McKinsey готовят стратегический план развития

10 марта президент Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял делегацию во главе с председателем правления ОАО "Узбекнефтегаз" Махриддином Абдуллаевым.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на встрече были обсуждены вопросы обмена опытом между SOCAR и "Узбекнефтегазом". Было отмечено, что в Узбекистане проводятся реформы в различных сферах нефтегазовой промышленности, а "Узбекнефтегаз" заинтересован в изучении опыта SOCAR.

Была дана подробная информация о применении в SOCAR цифровых технологий, различных модулей компании SAP, технологий искусственного интеллекта, принято решение провести ряд встреч для обмена опытом. На встрече было подчеркнуто значение принятого SOCAR в 2005 году 10-летнего плана стратегического развития, в настоящее время специалистами SOCAR и компании McKinsey разрабатывается очередной стратегический план развития на 2025-2035 годы.