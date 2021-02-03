SOCAR и Maire Technimont Group подписали два соглашения

Компании Tecnimont и KT-Kinetics Technology уже ведут совместную деятельность в проекте модернизации завода в соответствии с EPC-соглашением

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Maire Technimont Group подписали соглашения о перерабатывающих установках нового поколения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

В рамках проекта SOCAR по модернизации и реконструкции нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева подписаны два соглашения EPC с "дочками" Maire Tecnimont S.p.A - Tecnimont S.p.A. и KT-Kinetics Technology S.p.A.

В церемонии подписания приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, Чрезвычайный и полномочный посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари, председатель правления и основной акционер группы Maire Tecnimont Фабрицио ди Амато, генеральный директор Maire Tecnimont Пьерроберто Фольджиеро и другие должностные лица компаний.

Соглашения предусматривают строительство установки гидроочистки бензиновой фракции, полученной с установки каталитического крекинга, установки демеркаптанизации LPG, установки аминоочистки и первичной переработки LPG, что имеет решающее значение для повышения качества бензина, производимого на НПЗ имени Гейдара Алиева, до стандарта Евро-5.

Отметим, что компании Tecnimont и KT-Kinetics Technology, которые были выбраны в качестве победителей тендера на другие установки, уже ведут совместную деятельность в проекте модернизации завода в соответствии с EPC-соглашением, подписанным в 2018 году.

Ожидается, что работы по новым соглашениям EPC общей стоимостью около 160 млн долларов США будут завершены в течение 33 и 26 месяцев соответственно.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев отметил, что нефтеперерабатывающий завод SOCAR имени Гейдара Алиева будучи единственным в южно-кавказском регионе играет большую роль: "Завод обеспечивает поставки топлива в регионе и сырья нефтехимические предприятия SOCAR. Реконструкция НПЗ позволит значительно улучшить качество дизельного топлива и бензина, привести их в соответствие со стандартом Евро-5, а также создать устойчивую и эффективную сырьевую базу для нефтехимической промышленности Азербайджана. Работы по реконструкции также важны с экономической и экологической точек зрения".