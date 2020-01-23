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SOCAR и LUKoil подписали меморандум о сотрудничестве - ОБНОВЛЕНО

SOCAR и LUKoil подписали меморандум о сотрудничестве

22 января Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и компания LUKoil подписали меморандум о взаимопонимании по перспективным структурам "Нахчыван", а также разведочному блоку, включающему перспективные структуры "Прикаспийская губа" и "Гошадаш" в мелководной части Каспия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Перспективная структура "Нахчыван" расположена в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 90 км к югу от Абшеронского полуострова. Глубина моря в районе структуры колеблется в пределах 120-750 м. Структура была открыта в 1960 году в результате сейсморазведки.

Структура "Гошадаш" расположена в азербайджанском секторе Каспия, в 20 км к северо-востоку от Сумгайыта. С 1951 года на территории проводится сейсморазведка.

*** 21:10

Сегодня в швейцарском Давосе в рамках Всемирного экономического форума состоялась встреча между президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым и президентом компании "Лукойл" Вахидом Алекберовым.

Как передает Report, на встрече был обсужден ряд вызывающих взаимный интерес вопросов.

По итогам встречи между компаниями SOCAR и "Лукойл" был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве в ряде сфер. 

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