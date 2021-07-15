SOCAR и компания Technip Energies подписали соглашение о сотрудничестве

SOCAR и Technip Energies подписали "Соглашение о сотрудничестве для устойчивого производства в секторе Upstream".

SOCAR и Technip Energies подписали "Соглашение о сотрудничестве для устойчивого производства в секторе Upstream".

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в SOCAR Tower.

В рамках соглашения будут рассмотрены возможности устойчивого развития в области повышения энергоэффективности в рамках морских нефтегазодобывающих операций, экономии общих предпринимательских издержек, а также сокращения выбросов углерода. В соответствии с соглашением будут оценены возможности совместной реализации пилотного проекта, предусматривающего строительство морской плавучей ветряной электростанции, и энергоснабжение с ее помощью нефтегазодобывающих операций.

В настоящее время в нефтегазодобывающих операциях, осуществляемых в Каспийском море, в основном используется электроэнергия, вырабатываемая из природного газа. Одной из основных целей технико-экономической оценки и пилотного проекта является определение перспектив обеспечения нефтегазовой промышленности Азербайджана альтернативной энергией, снижение потребления природного газа и увеличение объемов экспорта.

Соглашение подписано президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и председателем правления компании Technip Italy S.p.A. Марко Вилла. Выступая на церемонии подписания, глава SOCAR сказал: "Повышение энергоэффективности находится в центре внимания многих энергетических компаний и занимает важное место в стратегических планах SOCAR. Наша цель - повысить энергоэффективность, снизив затраты, обеспечить устойчивость операций в SOCAR.

Technip Energies имеет ценный опыт в области устойчивой энергетики. До сих пор мы плодотворно сотрудничали в других сферах. С этой точки зрения можно особо отметить успешную деятельность итальянской компании Technip в проекте модернизации нефтехимического комплекса в производственном объединении "Азерикимъя".

Напомним, что компания Technip в этом году успешно завершила свою деятельность, начатую в 2016 году в рамках проекта модернизации ПО "Азерикимъя" SOCAR. Компания Technip Energies, имеет более чем 60-летнюю практику и работает в 34 странах мира. Компания насчитывает 15 тыс. сотрудников. Technip Energies предоставляет инженерные и строительные услуги в таких областях как СПГ (сжиженный газ), производство водорода, устойчивая (зеленая) химия, биотопливо, декарбонизация и пр.