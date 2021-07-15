О нас
Report Georgia
Аудио новости

SOCAR и компания Technip Energies подписали соглашение о сотрудничестве

SOCAR и компания Technip Energies подписали соглашение о сотрудничестве SOCAR и Technip Energies подписали "Соглашение о сотрудничестве для устойчивого производства в секторе Upstream".
Энергетика
15 июля 2021 г. 15:52
SOCAR и компания Technip Energies подписали соглашение о сотрудничестве

SOCAR и Technip Energies подписали "Соглашение о сотрудничестве для устойчивого производства в секторе Upstream".

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в SOCAR Tower.

В рамках соглашения будут рассмотрены возможности устойчивого развития в области повышения энергоэффективности в рамках морских нефтегазодобывающих операций, экономии общих предпринимательских издержек, а также сокращения выбросов углерода. В соответствии с соглашением будут оценены возможности совместной реализации пилотного проекта, предусматривающего строительство морской плавучей ветряной электростанции, и энергоснабжение с ее помощью нефтегазодобывающих операций.

В настоящее время в нефтегазодобывающих операциях, осуществляемых в Каспийском море, в основном используется электроэнергия, вырабатываемая из природного газа. Одной из основных целей технико-экономической оценки и пилотного проекта является определение перспектив обеспечения нефтегазовой промышленности Азербайджана альтернативной энергией, снижение потребления природного газа и увеличение объемов экспорта.

Соглашение подписано президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и председателем правления компании Technip Italy S.p.A. Марко Вилла. Выступая на церемонии подписания, глава SOCAR сказал: "Повышение энергоэффективности находится в центре внимания многих энергетических компаний и занимает важное место в стратегических планах SOCAR. Наша цель - повысить энергоэффективность, снизив затраты, обеспечить устойчивость операций в SOCAR.

Technip Energies имеет ценный опыт в области устойчивой энергетики. До сих пор мы плодотворно сотрудничали в других сферах. С этой точки зрения можно особо отметить успешную деятельность итальянской компании Technip в проекте модернизации нефтехимического комплекса в производственном объединении "Азерикимъя".

Напомним, что компания Technip в этом году успешно завершила свою деятельность, начатую в 2016 году в рамках проекта модернизации ПО "Азерикимъя" SOCAR. Компания Technip Energies, имеет более чем 60-летнюю практику и работает в 34 странах мира. Компания насчитывает 15 тыс. сотрудников. Technip Energies предоставляет инженерные и строительные услуги в таких областях как СПГ (сжиженный газ), производство водорода, устойчивая (зеленая) химия, биотопливо, декарбонизация и пр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоSOCAR and Technip Energies sign cooperation agreement
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və "Technip Energies" şirkəti əməkdaşlıq sazişi imzalayıblar

Самое читаемое

В Баку застрелился начальник полиции
В Баку застрелился начальник полиции
9 июля 2021 г. 12:10
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
9 июля 2021 г. 16:29
В Баку оштрафован известный ресторан
В Баку оштрафован известный ресторан
10 июля 2021 г. 13:54
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
9 июля 2021 г. 12:50
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
14 июля 2021 г. 13:14
В Германии почтили память убитого азербайджанца
ФотоВ Германии почтили память убитого азербайджанца
9 июля 2021 г. 10:00
НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО ЭКОНОМИКА: Азербайджан выбирает выгодные для себя кредиты
НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО ЭКОНОМИКА: Азербайджан выбирает выгодные для себя кредиты
8 июля 2021 г. 17:13
Смертельное ДТП в столице, есть погибший и тяжелораненые
Смертельное ДТП в столице, есть погибший и тяжелораненые
9 июля 2021 г. 01:33
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
11 июля 2021 г. 10:50
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
10 июля 2021 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi