SOCAR и китайская компания учредили совместное предприятие по сейсморазведке

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В головном офисе Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) подписан учредительный договор о создании совместного предприятия между SOCAR и BGP Inc., дочерней компанией Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на церемонии подписания присутствовали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, первый вице-президент, академик Хошбахт Юсифзаде, вице-президент по вопросам геологии и геофизики Бахрам Гусейнов и президент BGP Inc. Гоу Лян, а также высокопоставленные лица обеих компаний.

Контракт подписали президент SOCAR Р.Абдуллаев и президент BGP Inc. Гоу Лян. Вновь созданное совместное предприятие будет проводить совместные сейсморазведочные работы в Азербайджане и бассейне Каспийского моря, создаст возможности для обмена опытом между специалистами обеих компаний.

Президент SOCAR Р.Абдуллаев заявил, что сегодня компания не только использует современные технологии во всех областях, а также применяет альтернативные методы для открытия новых месторождений и работает над стабилизацией уровня добычи. По его словам, создание совместного предприятия с китайской BGP поможет применять альтернативные методы в области геологии и геофизики и создаст благодатную почву для обмена опытом между специалистами обеих стран.

Напомним, что 6 июня SOCAR и BGP Inc. подписали меморандумом о взаимопонимании в целях рассмотрения возможностей создания совместного предприятия для налаживания сотрудничества и оказания геофизических услуг. В соответствии с меморандумом были проведены переговоры между сторонами и подготовлен итоговый документ.