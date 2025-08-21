SOCAR и китайская CC7 обсудили перспективы сотрудничества в сферах нефти и нефтехимии

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и китайская компания China National Chemical Engineering Construction Corporation Seven (CC7) обсудили в Баку возможности сотрудничества в нефтяной и нефтехимической промышленности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение SOCAR.

“Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с делегацией, возглавляемой председателем совета директоров CC7 Лун Хайяном. Обсуждались возможности сотрудничества в нефтяной и нефтехимической промышленности как в Азербайджане, так и в третьих странах”, - говорится в информации.

Отмечается, что на встрече были представлены направления деятельности SOCAR в энергетическом секторе, а также рассказано о стратегических проектах компании, реализуемых в Азербайджане и за рубежом.

Следует отметить, что CC7 является дочерней компанией China National Chemical Engineering Group Corporation (CNCEC), одного из крупнейших EPC-подрядчиков Китая. Основанная в 1964 году и имеющая штаб-квартиру в Чэнду, корпорация CC7 работает в химической и нехимической сферах в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

