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SOCAR и "КазМунайГаз" подписали меморандум по транзиту казахстанской нефти через Азербайджан

SOCAR и "КазМунайГаз" подписали меморандум по транзиту казахстанской нефти через Азербайджан Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и национальная компания Казахстана "КазМунайГаз" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве по транзиту казахстанской нефти через территорию Азербайджана.
Энергетика
22 июня 2023 г. 15:17
SOCAR и КазМунайГаз подписали меморандум по транзиту казахстанской нефти через Азербайджан

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и национальная компания Казахстана "КазМунайГаз" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве по транзиту казахстанской нефти через территорию Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

Казахстанская нефть поступает в трубопровод БТД, ключевой экспортный маршрут для этого сырья из Азербайджана, танкерами через Каспий с отгрузкой в порту Актау.

Казахстан старается увеличить экспорт нефти в обход России, добиваясь диверсификации поставок, о которой летом 2022 года говорил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Однако пока основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти остается Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с конечной точкой на российском морском терминале Южная Озереевка около Новороссийска, а доля альтернативных поставок невелика.

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Версия на английском языке SOCAR, KazMunayGas sign memorandum on strategic cooperation 
Версия на азербайджанском языке SOCAR “KazMunayQaz”la memorandum imzalayıb

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