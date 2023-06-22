SOCAR и "КазМунайГаз" подписали меморандум по транзиту казахстанской нефти через Азербайджан

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и национальная компания Казахстана "КазМунайГаз" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве по транзиту казахстанской нефти через территорию Азербайджана.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и национальная компания Казахстана "КазМунайГаз" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве по транзиту казахстанской нефти через территорию Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

Казахстанская нефть поступает в трубопровод БТД, ключевой экспортный маршрут для этого сырья из Азербайджана, танкерами через Каспий с отгрузкой в порту Актау.

Казахстан старается увеличить экспорт нефти в обход России, добиваясь диверсификации поставок, о которой летом 2022 года говорил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Однако пока основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти остается Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с конечной точкой на российском морском терминале Южная Озереевка около Новороссийска, а доля альтернативных поставок невелика.