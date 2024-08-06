SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД

В настоящее время SOCAR и "КазМунайГаз" обсуждают вопрос увеличения объемов транзита казахстанской нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

В настоящее время SOCAR и "КазМунайГаз" обсуждают вопрос увеличения объемов транзита казахстанской нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Об этом корреспонденту Report в Астане сообщил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов, который принимал участие в первой встрече министров энергетики Центральной Азии в столице Казахстана.

Однако он затруднился ответить, насколько планируется повысить объемы транспортировки казахстанской нефти по основному экспортному нефтепроводу Азербайджана.

Он напомнил, что для дальнейшего углубления энергетического сотрудничества между двумя странами подготовлен проект "Соглашения о стратегическом партнерстве в области энергетики между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Казахстан".

"Уверен, что подписание документа будет способствовать подъему наших отношений на стратегический уровень", - подчеркнул Зейналов.

В целом сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии плодотворно развивается как в двустороннем, так и в многостороннем формате, заявил замминистра, выступая во вторник на астанинской встрече.

По его словам, в частности следует отметить возобновление с марта прошлого года транспортировки казахстанской нефти по трубопроводу БТД. "Позитивная динамика данного сотрудничества позволяет в перспективе повысить уровень транспортировки нефти", - сказал Зейналов.

По данным пресс- службы национальной компании "КазМунайГаз", за 2023 год из порта Актау в систему БТД было отправлено чуть более одного миллиона тонн казахстанской нефти. За первое полугодие текущего года этот показатель составил более 700 тысяч тонн.

Месяц назад в Баку прошла встреча глав КазМунайГаза и SOCAR, на которой обсуждались возможности увеличения поставок казахстанской нефти по Транкаспийскому маршруту.

Напомним, в 2022 году КМГ и SOCAR заключили пятилетнее соглашение о транзите нефти по маршруту Актау – Баку – Джейхан ежегодным объемом 1,5 млн тонн.

Кульпаш Конырова