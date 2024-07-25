SOCAR и "КазМунайГаз" обсудили увеличение транзита казахстанской нефти через Азербайджан

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Национальная компания Казахстана "КазМунайГаз" обсудили увеличение объема транзита казахстанской нефти по территории Азербайджана и вопросы торговли.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения прошли в рамках встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа и председателя правления "КазМунайГаз" Асхата Хасенова.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение развитием стратегических партнерских отношений между компаниями и провели обмен мнениями по ряду вопросов.

Казахстанская делегация посетила терминалы "Азертранс" и "Сангачал", где ознакомилась с созданными условиями и технологическими процессами.