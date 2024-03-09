SOCAR и "КазМунайГаз" обсудили расширение сотрудничества

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" обсудили возможности расширения сотрудничества.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" обсудили возможности расширения сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, сегодня состоялась встреча между президентом компании Ровшаном Наджафом и председателем правления "КазМунайГаз" Магзумом Мирзагалиевым.

Стороны выразили удовлетворение успешным развитием связей между Азербайджаном и Казахстаном во всех отраслях, в том числе и в энергетическом секторе.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам переработки, транзита, торговли нефтью, и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.