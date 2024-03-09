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SOCAR и "КазМунайГаз" обсудили расширение сотрудничества

SOCAR и "КазМунайГаз" обсудили расширение сотрудничества Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" обсудили возможности расширения сотрудничества.
Энергетика
9 марта 2024 г. 16:40
SOCAR и КазМунайГаз обсудили расширение сотрудничества

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" обсудили возможности расширения сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, сегодня состоялась встреча между президентом компании Ровшаном Наджафом и председателем правления "КазМунайГаз" Магзумом Мирзагалиевым.

Стороны выразили удовлетворение успешным развитием связей между Азербайджаном и Казахстаном во всех отраслях, в том числе и в энергетическом секторе.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам переработки, транзита, торговли нефтью, и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR and KazMunayGaz mull expanding cooperation relations
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və “KazMunayGaz” əməkdaşlıq münasibətlərini genişləndirir

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