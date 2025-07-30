SOCAR и Itochu обсудили разведку и разработку нефтяных месторождений

SOCAR и Itochu обсудили разведку и разработку нефтяных месторождений

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) провела обсуждения с японской Корпорацией Itochu по вопросам разведки и разработки нефтяных месторождений, проектов возобновляемой энергии, внедрения передовых технологических инноваций в промышленности.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с председателем Японо-азербайджанского экономического комитета и главным операционным директором Корпорации Itochu Тетсуя Ямадой.

На встрече было подчеркнуто, что между SOCAR и Корпорацией Itochu за прошедшие годы установлены эффективные связи, в этом контексте с удовлетворением отмечено успешное партнерство в энергетических проектах регионального и глобального значения, реализуемых по инициативе Азербайджана, а также в нефтехимической сфере.

В ходе беседы были обсуждены вопросы подготовки к очередному заседанию Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией, состоялся обмен мнениями по расширению сотрудничества в различных направлениях энергетического сектора и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.