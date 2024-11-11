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SOCAR и IntelliGrid подписали соглашение о внедрении системы управления умными газовыми сетями

SOCAR и IntelliGrid подписали соглашение о внедрении системы управления умными газовыми сетями Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и IntelliGrid (ОАЭ), совместное предприятие холдинга Esyasoft и компании Presight, подписали Соглашение о внедрении ультрасовременной системы управления умными газовыми сетями во всей зоне обслуживания ПО "Азеригаз".
Энергетика
11 ноября 2024 г. 14:44
SOCAR и IntelliGrid подписали соглашение о внедрении системы управления умными газовыми сетями

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и IntelliGrid (ОАЭ), совместное предприятие холдинга Esyasoft и компании Presight, подписали Соглашение о внедрении ультрасовременной системы управления умными газовыми сетями во всей зоне обслуживания ПО "Азеригаз".

Как сообщает Report, соглашение подписано на полях климатической конференции COP29, стартовавшей сегодня в Баку.

В церемонии подписания приняли участие министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и главный исполнительный директор по цифровой трансформации International Holding Company (IHC) Аджай Ханс Радж Бхатия.

Подписи под документов поставили президент SOCAR Ровшан Наджаф и генеральный директор IntelliGrid Бипин Чандра.

Согласно документу, возможности искусственного интеллекта IntelliGrid будут использованы для интеграции анализа данных, прогнозного технического обслуживания и мониторинга в реальном времени. Это позволит оптимизировать потребление газа, минимизировать потери и повысить общую эффективность операций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR “IntelliGrid” ilə Ağıllı Qaz Şəbəkəsinin İdarəetmə Sisteminin tətbiqinə dair Saziş imzalayıb

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