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SOCAR и IDB рассматривают сотрудничество в области энергетики и цифровизации

SOCAR и IDB рассматривают сотрудничество в области энергетики и цифровизации Рассмотрены возможности возможного сотрудничества между Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Исламским банком развития (IDB) в области нефти, газа, возобновляемых источников энергии и цифровизации.
Энергетика
2 марта 2023 г. 10:51
SOCAR и IDB рассматривают сотрудничество в области энергетики и цифровизации

Государственная нефтяная компания (SOCAR) и Исламский банк развития (IDB) обсудили возможности сотрудничества в области нефти, газа, возобновляемых источников энергии и цифровизации.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф на встрече с президентом IDB Мохаммедом Сулейманом Аль-Джасиром.

Стороны выразили удовлетворение успешным сотрудничеством между Азербайджаном и IDB, подчеркнули значение проектов, реализуемых банком в различных сферах в стране.

В рамках встречи была озвучена долгосрочная стратегия SOCAR, отмечено, что приоритетными направлениями определены внедрение цифровых и инновационных технологий, а также развитие возобновляемых источников энергии. Состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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