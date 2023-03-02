SOCAR и IDB рассматривают сотрудничество в области энергетики и цифровизации

Рассмотрены возможности возможного сотрудничества между Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Исламским банком развития (IDB) в области нефти, газа, возобновляемых источников энергии и цифровизации.

Государственная нефтяная компания (SOCAR) и Исламский банк развития (IDB) обсудили возможности сотрудничества в области нефти, газа, возобновляемых источников энергии и цифровизации.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф на встрече с президентом IDB Мохаммедом Сулейманом Аль-Джасиром.

Стороны выразили удовлетворение успешным сотрудничеством между Азербайджаном и IDB, подчеркнули значение проектов, реализуемых банком в различных сферах в стране.

В рамках встречи была озвучена долгосрочная стратегия SOCAR, отмечено, что приоритетными направлениями определены внедрение цифровых и инновационных технологий, а также развитие возобновляемых источников энергии. Состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.