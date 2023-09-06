SOCAR и ICIEC обсудили сотрудничество в области цифровизации

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), входящие в группу Исламского банка развития (IsDB), рассмотрели потенциальные возможности сотрудничества в области энерг

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), входящие в группу Исламского банка развития (IsDB), рассмотрели потенциальные возможности сотрудничества в области энергетики, декарбонизации и цифровизации.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в рамках встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа на встрече с генеральным директором ICIEC Усамой Каисси.

На встрече было отмечено, что Азербайджан и IsDB успешно развивают долгосрочные отношения сотрудничества. В частности, с удовлетворением было отмечено, что в прошлом году Азербайджан утвердил “учредительный договор Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов”.

В рамках встречи была представлена информация об инвестиционных проектах, реализуемых SOCAR внутри страны и за рубежом, долгосрочной корпоративной стратегии компании, проводимой работе в этом направлении и будущих целях.

Также стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.