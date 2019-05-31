SOCAR и IBM создают искусственный интеллект для проектирования скважин

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Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и IBM объявили о создании на совместном предприятии Caspian Innovation Centre (CIC) прототипа инструмента искусственного интеллекта для проектирования скважин.

Как сообщает Report, передовая технология, созданная в целях планирования будущих скважин, позволит инженерам быстро и эффективно спроектировать несколько конструкций скважин, спланировать затраты и сроки, измерить ключевые показатели и определить риски.

Новый инструмент под названием "Алия" сможет выполнять сложные аналитические операции за несколько секунд на основе данных из уже пробуренных скважин. Обычному специалисту на это требуется больше месяца. Главная особенность новой технологии в том, что анализы на основе искусственного интеллекта применяются уже на этапе планирования скважины.

Часть искусственного интеллекта, используемого в нефтегазовой промышленности, впервые была использована компанией Woodside, что легло в основу прототипа планирования скважин CIC.

SOCAR и IBM планируют в будущем в рамках проекта "Инновационный гараж" внедрить технологию искусственного интеллекта при операциях по разведке и добыче на суше и в морских недрах, управлении закупками и цепями поставок и во многих других сферах деятельности SOCAR.