SOCAR и IBM подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в головном офисе SOCAR состоялась церемония подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве с американской компанией IBM.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, меморандум подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и старший вице-президент компании IBM, председатель IBM-Europe Эрик Клементи. Меморандум предусматривает использование глобальных инноваций IBM, инвестирование в цифровые инновации и трансформации, сотрудничество на основе искусственного интеллекта Ватсона в сфере добычи нефти, открытие новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала, проведение научных исследований, организацию обучающих и практических программ в Бакинской высшей школе нефти.

В своем выступлении Р.Абдуллаев высоко оценил начало сотрудничества с IBM, отметив, что его плодами смогут воспользоваться как SOCAR, так и другие азербайджанские компании. Он отметил, что меморандум позволит SOCAR присоединиться к глобальному стратегическому сотрудничеству Watson for Upstream на основе искусственного интеллекта. Эта сфера стратегического развития, имеющая большое значение для современности, открывает широкие горизонты для совместных исследований, включая научно-исследовательские проекты. Отмечается, что Азербайджан известен во всем мире как древнее нефтяное государство. Именно здесь положено начало добыче нефти промышленным способом, ее переработке, транспортировке посредством танкеров, железнодорожного сообщения, трубопроводов, добыче на суше, побережье и в море. Созданная в SOCAR в целях сохранения этой истории обширная база данных может стать ценным источником для Центра Ватсона IBM. В то же время отмечен проект регионального нефтегазохимического компетентостного центра, который планируется создать совместными усилиями в Баку. Центр имеет важное значение для управления процессами в нефтехимической промышленности Азербайджана и повышения инженерных знаний в сфере внедрения инновационных технологий.

Э.Клементи в свою очередь отметил, что начало сотрудничества с ведущей компанией Азербайджана SOCAR является знаковым для IBM, эффективно сотрудничающей с передовыми мировыми энергетическими компаниями. Партнерство SOCAR-IBM будет служить будущему развитию мировой энергетической промышленности и станет дополнительным стимулом в продвижении реализуемых в Азербайджане региональных и глобальных проектов. Он подчеркнул, что в рамках подписанного документа в Баку ежегодно будет проводиться день инноваций, на котором представят самые последние инновации, используемые в бизнесе. Гость выразил уверенность в успешном сотрудничестве и пожелал успехов команде SOCAR-IBM.