SOCAR и германская SEFE подписали 10-летнее соглашение по покупке газа

Германская SEFE (Securing Energy for Europe) подписала контракт на закупку газа у госкомпании Азербайджана SOCAR (ГНКАР) на 10 лет, поставки начнутся в 2025 году.

Германская SEFE (Securing Energy for Europe) подписала контракт на закупку газа у госкомпании Азербайджана SOCAR (ГНКАР) на 10 лет, поставки начнутся в 2025 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение SOCAR.

"Годовой объем будет постепенно увеличиваться до 15 тераватт-часов (ТВт-ч), что составляет около 1,5 млрд кубометров. Это партнерство будет поддерживать инвестиции в производство и инфраструктуру, такие как газовые компрессоры, увеличивая объемы трубопроводного газа, поступающего в Европу, и тем самым обеспечивая безопасность поставок на континент", - говорится в пресс-релизе.

"Благодаря этому партнерству мы создаем новый маршрут для значительных объемов газа, которые будут поступать в Европу, тем самым диверсифицируя наш портфель и повышая безопасность поставок нашим клиентам", - приводятся в сообщении слова главы SEFE Эгберта Леге.

"SOCAR по-прежнему привержена инвестированию в инфраструктуру и производственные мощности, обеспечивая надежные и бесперебойные поставки энергии для наших партнеров", - заявил в свою очередь глава SOCAR Ровшан Наджаф.