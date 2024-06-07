О нас

SOCAR и Газпром обсудили перспективы сотрудничеств в газовой сфере

SOCAR и Газпром обсудили перспективы сотрудничеств в газовой сфере Президент SOCAR Ровшан Наджаф и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сегодня на полях Петербургского международного экономического форума обсудили ситуацию на мировом энергетическом рынке.
Энергетика
7 июня 2024 г. 14:35
SOCAR и Газпром обсудили перспективы сотрудничеств в газовой сфере

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер сегодня на полях Петербургского международного экономического форума обсудили ситуацию на мировом энергетическом рынке.

Об этом сообщили Report в российской компании.

"Стороны рассмотрели ход и перспективы взаимодействия в газовой сфере. Отдельное внимание было уделено ситуации на мировом энергетическом рынке", - отмечает "Газпром".

Это третья встреча руководителей компаний с начала 2024 года; предыдущий контакт был 26 апреля. За весь 2023 год Миллер и Наджаф встречались три раза.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке SOCAR və “Qazprom” qaz sahəsində əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib
Версия на английском языке SOCAR, Gazprom mull co-op prospects in gas sector

Самое важное

Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi