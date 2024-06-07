SOCAR и Газпром обсудили перспективы сотрудничеств в газовой сфере

Президент SOCAR Ровшан Наджаф и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сегодня на полях Петербургского международного экономического форума обсудили ситуацию на мировом энергетическом рынке.

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер сегодня на полях Петербургского международного экономического форума обсудили ситуацию на мировом энергетическом рынке.

Об этом сообщили Report в российской компании.

"Стороны рассмотрели ход и перспективы взаимодействия в газовой сфере. Отдельное внимание было уделено ситуации на мировом энергетическом рынке", - отмечает "Газпром".

Это третья встреча руководителей компаний с начала 2024 года; предыдущий контакт был 26 апреля. За весь 2023 год Миллер и Наджаф встречались три раза.