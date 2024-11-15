SOCAR и ESM расширяют энергетическое сотрудничество

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала с акционерным обществом ESM Меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в энергетической сфере.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала с акционерным обществом ESM Меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в энергетической сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, документ был подписан в столице Северной Македонии Скопье.

Документ предусматривает долгосрочное сотрудничество по укреплению энергетической безопасности Северной Македонии и диверсификации источников природного газа.

Согласно меморандуму, стороны будут рассматривать возможности дальнейшего расширения сотрудничества по поставкам азербайджанского природного газа в Северную Македонию с началом зимнего сезона 2024 года, а также изучать другие энергетические проекты.