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SOCAR и ESM расширяют энергетическое сотрудничество

SOCAR и ESM расширяют энергетическое сотрудничество Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала с акционерным обществом ESM Меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в энергетической сфере.
Энергетика
15 ноября 2024 г. 09:21
SOCAR и ESM расширяют энергетическое сотрудничество

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала с акционерным обществом ESM Меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в энергетической сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, документ был подписан в столице Северной Македонии Скопье.

Документ предусматривает долгосрочное сотрудничество по укреплению энергетической безопасности Северной Македонии и диверсификации источников природного газа.

Согласно меморандуму, стороны будут рассматривать возможности дальнейшего расширения сотрудничества по поставкам азербайджанского природного газа в Северную Македонию с началом зимнего сезона 2024 года, а также изучать другие энергетические проекты.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s SOCAR and North Macedonia's ESM expand energy cooperation
Версия на азербайджанском языке SOCAR və ESM enerji əməkdaşlığını genişləndirir

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