SOCAR и DeGolyer and MacNaughton обсудили сотрудничество в геотермальной энергии и улавливании углерода

10:51

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) провела переговоры с американской компанией DeGolyer and MacNaughton по вопросам развития геотермальной энергии, а также технологий улавливания и хранения углерода (CCUS).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждение состоялось в рамках встречи президента Госнефкомпании Ровшана Наджафа с председателем и генеральным директором DeGolyer and MacNaughton Джоном Уоллесом.

На встрече стороны выразили удовлетворение успешным партнерством и обсудили такие направления, как оптимизация планов разработки месторождений, уточнение запасов, подготовка интегрированных моделей, а также другие.