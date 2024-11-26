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SOCAR и DeGolyer and MacNaughton обсудили сотрудничество в геотермальной энергии и улавливании углерода

SOCAR и DeGolyer and MacNaughton обсудили сотрудничество в геотермальной энергии и улавливании углерода 10:51
Энергетика
26 ноября 2024 г. 11:25
SOCAR и DeGolyer and MacNaughton обсудили сотрудничество в геотермальной энергии и улавливании углерода

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) провела переговоры с американской компанией DeGolyer and MacNaughton по вопросам развития геотермальной энергии, а также технологий улавливания и хранения углерода (CCUS).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждение состоялось в рамках встречи президента Госнефкомпании Ровшана Наджафа с председателем и генеральным директором DeGolyer and MacNaughton Джоном Уоллесом.

На встрече стороны выразили удовлетворение успешным партнерством и обсудили такие направления, как оптимизация планов разработки месторождений, уточнение запасов, подготовка интегрированных моделей, а также другие.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR discusses geothermal energy and carbon capture with US company
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR ABŞ şirkəti ilə geotermal enerji və karbonun tutulmasını müzakirə edib

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