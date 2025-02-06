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SOCAR и Crescent Petroleum обсудили возможности сотрудничества

SOCAR и Crescent Petroleum обсудили возможности сотрудничества Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Crescent Petroleum обсудили возможности сотрудничества в различных направлениях энергетического сектора.
Энергетика
6 февраля 2025 г. 14:59
SOCAR и Crescent Petroleum обсудили возможности сотрудничества

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Crescent Petroleum обсудили возможности сотрудничества в различных направлениях энергетического сектора.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с главным исполнительным директором компании Crescent Petroleum Маджидом Джафаром.

На встрече была предоставлена информация о деятельности компании Crescent Petroleum.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR and Crescent Petroleum discuss cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və "Crescent Petroleum" əməkdaşlığı müzakirə edib

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