SOCAR и Crescent Petroleum обсудили возможности сотрудничества

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Crescent Petroleum обсудили возможности сотрудничества в различных направлениях энергетического сектора.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Crescent Petroleum обсудили возможности сотрудничества в различных направлениях энергетического сектора.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с главным исполнительным директором компании Crescent Petroleum Маджидом Джафаром.

На встрече была предоставлена информация о деятельности компании Crescent Petroleum.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.