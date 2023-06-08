SOCAR и Citibank обсудили сотрудничество в области энергетики

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и американский инвестиционный банк Citibank рассмотрели потенциальные возможности сотрудничества в области нефти, газа, нефтехимии и возобновляемых источников энергии.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и американский инвестиционный банк Citibank рассмотрели потенциальные возможности сотрудничества в области нефти, газа, нефтехимии и возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с главным исполнительным директором Citibank по Европе, Ближнему Востоку и Африке Дэвидом Ливингстоном.

Сообщается, что на встрече обсуждалась ситуация на международных финансовых рынках. Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Между SOCAR и Citibank более 15 лет существуют партнерские отношения, включая финансирование ряда стратегически важных проектов, способствующих экономическому развитию и энергетической безопасности региона.