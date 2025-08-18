SOCAR и CIMA подписали меморандум о взаимопонимании

15:35 Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Профессиональная организация по сертификации управленческих бухгалтеров (CIMA – The Chartered Institute of Management Accountants) подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Документ в главном офисе CIMA в Лондоне подписали вице-президент SOCAR Заур Гурбанов и исполнительный директор CIMA Эндрю Хардинг.

Меморандум направлен на развитие знаний и навыков в области финансов и управления, продвижение корпоративного управления и бухгалтерской практики в соответствии с международными стандартами, а также на дальнейшее укрепление финансовых функций SOCAR.

В рамках проекта в будущем предусматривается организация совместных обучающих программ, инициативы по сертификации и обмен опытом по соответствующим областям.

Напомним, что CIMA, одна из ведущих профессиональных организаций по управленческому учету в мире, была основана в Великобритании в 1919 году. В настоящее время CIMA действует более чем в 170 странах мира. CIMA также является соучредителем получившего международное признание сертификата "Сертифицированный глобальный управленческий бухгалтер" (CGMA - Chartered Global Management Accountant) совместно с Американским институтом сертифицированных общественных бухгалтеров (AICPA - The American Institute of Certified Public Accountants).