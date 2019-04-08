​SOCAR и ЦАЭРК создают новый цифровой портал

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Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Центр анализа экономических реформ и коммуникаций подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, меморандум предусматривает создание электронного портала для поддержки отечественного производства.

Меморандум подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и исполнительный директор центра Вусал Гасымли.

Согласно меморандуму, на новом цифровом портале планируется размещать информацию о спросе на товары и материалы, используемые SOCAR в течение года, производство которых возможно в стране, и видах услуг для технического оборудования. Некоторые объявления о закупках, соответствующие возможностям крупных поставщиков, теперь будут размещаться на новом портале на условиях, приемлемых для малых и средних предпринимателей. Управлять порталом будет ЦАЭРК.

Портал также планирует публиковать список товаров и услуг, регулярно используемых SOCAR в производственных целях, с указанием условий закупок. С малыми и средними предпринимателями, предложившими выгодные условия, будут заключены соглашения о долгосрочном сотрудничестве. Все предложения должны соответствовать техническим требованиям, корпоративным стандартам, соответствующим лицензиям, разрешениям и спецификациям SOCAR.

Выступая на церемонии, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев заявил, что размещение основной информации о потребностях компании на едином цифровом пространстве даст стимул формированию производственных площадок в стране: "Внедрение требований корпоративного стандарта SOCAR и международных норм качества как ключевых критериев будет стимулировать местных производителей улучшать качество своих товаров и услуг. Таким образом, проект, который на начальном этапе предполагает замещение импорта и сохранение валютных резервов страны, в будущем будет способствовать повышению общей конкурентоспособности отечественных производителей и увеличению их экспортного потенциала".

Вусал Гасымли сообщил, что портал будет представлен в кратчайшие сроки.