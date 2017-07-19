SOCAR и Bulgartransgaz подписали меморандум о взаимопонимании

София. 19 июля. REPORT.AZ/ В столице Болгарии Софии между SOCAR и Bulgartransgaz подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, основной целью подписания документа является изучение возможностей дополнительных поставок газа в Болгарию и через нее в другие страны Юго-Восточной Европы.

На церемонии подписания приняли участие министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, посол Азербайджана в этой стране Наргиз Гурбанова и исполнительный директор компании SOCAR Balkan, дочерней структуры SOCAR, Мурад Гейдаров.

"Нынешнее правительство Болгарии сделало приоритетом в энергетическом секторе обеспечение энергетической безопасности и диверсификацию источников и маршрутов поставок природного газа ", - сказала Т.Петкова, добавив, что страна рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном в реализации этих планов.

Она также подчеркнула, что в настоящее время в Болгарии газовая инфраструктура развивается на высоком уровне и этот потенциал может обеспечить выход азербайджанского "голубого топлива" в третьи страны.

Исполнительный директор SOCAR Balkan Мурад Гейдаров отметил важность носящего стратегический характер сотрудничества между странами в энергетической сфере, подчеркнув, что официальная София является одним из основных участников проекта "Южный газовый коридор": "Болгария – наш надежный партнер в реализации альтернативных поставок газа с "Шахдениз" и других месторождений Азербайджана в Европу".