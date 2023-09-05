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SOCAR и Brookfield обсудили внедрение чистых и цифровых энергетических технологий

SOCAR и Brookfield обсудили внедрение чистых и цифровых энергетических технологий Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний Brookfield провели обмен мнениями по вопросам применения экологически чистых и цифровых энергетических технологий.
Энергетика
5 сентября 2023 г. 16:20
SOCAR и Brookfield обсудили внедрение чистых и цифровых энергетических технологий

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний Brookfield провели обмен мнениями по вопросам применения экологически чистых и цифровых энергетических технологий.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обмен мнениями состоялся во время встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с управляющим партнером компании Brookfield и главой по Ближнему Востоку Джадом Эллауном.

На встрече также была представлена подробная информация об инфраструктурных проектах, реализуемых компанией Brookfield в различных странах.

В рамках встречи была обсуждена долгосрочная корпоративная стратегия SOCAR, в которой в качестве приоритетных направлений были определены такие ключевые элементы, как энергетическая безопасность, энергетический переход, цифровизация, устойчивость бизнеса, эффективность и оптимизация.

Стороны обсудили благоприятный инвестиционный климат, созданный в Азербайджане для иностранных инвесторов, обменялись мнениями по декарбонизации, инфраструктурным проектам и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR and Brookfield mull application of clean and digital energy technologies
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və “Brookfield” təmiz və rəqəmsal enerji texnologiyalarının tətbiqini müzakirə edib

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