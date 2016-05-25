SOCAR и BP подпишут новое соглашение

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания BP осенью этого года подпишут соглашение о проведении работ на блоке D230 в бассейне Северного Абшерона в азербайджанском секторе Каспия.

Как передает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, геологоразведочные работы начнутся к концу года: "Блок D230 ранее не был изучен. Компания BP заявила о намерении инвестировать в геологоразведочные работы и мы дали свое согласие. У нас есть совместный опыт работ на "Глубоководном Абшероне". Этот проект успешно продвигается. Уже ведутся геологические работы и георазведка в формате 3D. Решение по программе разработки будет принято в следующем году. D230 же новая структура".

Напомним, что BP и SOCAR подписали меморандум взаимопонимания о проведении совместных геологоразведочных работ на потенциальных перспективных структурах на блоке D230 в бассейне Северного Абшерона в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Будучи частью плана правительства по обеспечению полного изучения морских территорий Азербайджана, данный меморандум предоставляет BP исключительное право на заключение с SOCAR соглашения по георазведке и разработке блока D230.

Документ был подписан вчера в Баку президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым от имени правительства Азербайджана и региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордоном Биррелом.