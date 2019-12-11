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SOCAR и BP обсудили перспективы транспортировки и продажи газа в рамках ЮГК

​SOCAR и BP обсудили перспективы поставок и продажи газа в рамках ЮГК

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял делегацию во главе с генеральным исполнительным директором BP Робертом Дадли.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества SOCAR и BP, в частности, по вопросам стабилизации добычи и предотвращения темпов падения добычи на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли". 

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в вопросах проведения разведочных работ в перспективной структуре "Шафаг-Асиман" и разработке различных месторождений в Азербайджане.

На встрече также обсуждались совместная деятельность SOCAR и BP на международных рынках, перспективы транспортировки и продажи газа в рамках "Южного газового коридора", текущее состояние мирового рынка нефти и газа и наблюдаемые тенденции.

В конце Ровнаг Абдуллаев от имени SOCAR вручил памятные подарки Роберту Дадли, который готовится уйти на пенсию.

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