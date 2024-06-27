SOCAR и BP могут привлечь персонал к совместным тренингам

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания BP рассмотрели возможности сотрудничества в области привлечения персонала к совместным тренингам.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания BP рассмотрели возможности сотрудничества в области привлечения персонала к совместным тренингам.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Было отмечено, что в головном офисе SOCAR состоялась ежегодная встреча по рассмотрению вопросов развития местного персонала.

На встрече в расширенном составе между вице-президентами SOCAR Зибой Мустафаевой и Бабеком Гусейновым и вице-президентами BP по региону Азербайджан, Грузия и Турция Лейлой Мамедовой и Расселом Моррисом был представлен соответствующий отчет компании BP за 2023 год.

На встрече также была подчеркнута важность обмена опытом.