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SOCAR и BP могут привлечь персонал к совместным тренингам

SOCAR и BP могут привлечь персонал к совместным тренингам Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания BP рассмотрели возможности сотрудничества в области привлечения персонала к совместным тренингам.
Энергетика
27 июня 2024 г. 18:10
SOCAR и BP могут привлечь персонал к совместным тренингам

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания BP рассмотрели возможности сотрудничества в области привлечения персонала к совместным тренингам.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Было отмечено, что в головном офисе SOCAR состоялась ежегодная встреча по рассмотрению вопросов развития местного персонала.

На встрече в расширенном составе между вице-президентами SOCAR Зибой Мустафаевой и Бабеком Гусейновым и вице-президентами BP по региону Азербайджан, Грузия и Турция Лейлой Мамедовой и Расселом Моррисом был представлен соответствующий отчет компании BP за 2023 год.

На встрече также была подчеркнута важность обмена опытом.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR and BP may involve their staff in joint training
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və BP işçi heyətini birgə təlimlərə cəlb edə bilər

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