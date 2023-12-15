SOCAR и BP будут сотрудничать в рамках сокращения выбросов метана в Азербайджане

Государственная нефтяная компания (SOCAR) и BP будут сотрудничать в рамках сокращения выбросов метана в Азербайджане.

Государственная нефтяная компания (SOCAR) и BP будут сотрудничать в рамках сокращения выбросов метана в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместную информацию SOCAR и BP-Azerbaijan.

Сегодня SOCAR и BP провели совместное мероприятие, чтобы объявить о новой инициативе сотрудничества, направленной на снижение уровня метана в нефтегазовой отрасли. Обе компании, подписавшие глобальные "Руководящие принципы по снижению выбросов метана" (MGP), будут тесно сотрудничать, осуществляя обмен опытом с целью продвижения усилий по сокращению выбросов метана в Азербайджане.

На мероприятии также был подписан меморандум о взаимопонимании между SOCAR и BP. В рамках этого документа компании будут совместно работать над развитием знаний и навыков в указанной области.