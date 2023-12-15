О нас

SOCAR и BP будут сотрудничать в рамках сокращения выбросов метана в Азербайджане

SOCAR и BP будут сотрудничать в рамках сокращения выбросов метана в Азербайджане Государственная нефтяная компания (SOCAR) и BP будут сотрудничать в рамках сокращения выбросов метана в Азербайджане.
Энергетика
15 декабря 2023 г. 16:28
SOCAR и BP будут сотрудничать в рамках сокращения выбросов метана в Азербайджане

Государственная нефтяная компания (SOCAR) и BP будут сотрудничать в рамках сокращения выбросов метана в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместную информацию SOCAR и BP-Azerbaijan.

Сегодня SOCAR и BP провели совместное мероприятие, чтобы объявить о новой инициативе сотрудничества, направленной на снижение уровня метана в нефтегазовой отрасли. Обе компании, подписавшие глобальные "Руководящие принципы по снижению выбросов метана" (MGP), будут тесно сотрудничать, осуществляя обмен опытом с целью продвижения усилий по сокращению выбросов метана в Азербайджане.

На мероприятии также был подписан меморандум о взаимопонимании между SOCAR и BP. В рамках этого документа компании будут совместно работать над развитием знаний и навыков в указанной области.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və BP Azərbaycanda metan emissiyalarının azaldılması üçün əməkdaşlıq edəcək

Самое важное

Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
15 декабря 2023 г. 13:35
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках Года Гейдара Алиева
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках "Года Гейдара Алиева"
15 декабря 2023 г. 13:04
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
15 декабря 2023 г. 12:50
Состоялось расширенное заседание правления партии Ени Азербайджан
ФотоСостоялось расширенное заседание правления партии "Ени Азербайджан"
15 декабря 2023 г. 11:40
Партия Ени Азербайджан выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
Партия "Ени Азербайджан" выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
15 декабря 2023 г. 11:12
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
14 декабря 2023 г. 16:05
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
14 декабря 2023 г. 15:29
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
14 декабря 2023 г. 14:11
В Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
ФотоВ Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
14 декабря 2023 г. 09:45
Президент: Мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости
Президент: Мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости
13 декабря 2023 г. 15:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi