SOCAR и BP будут проводить геологоразведочные работы на Арале

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), британская BP Exploration (Caspian Sea) и "Узбекнефтегаз" сегодня подписали соглашение о проведении геологоразведочных работ на инвестиционных блоках на Арале, сообщает Report со ссылкой на Podrobno.uz.

Документ предусматривает геологоразведку на узбекской части акватории Аральского моря, Самско-Косбулакском и Байтерекском инвестиционных блоках Устюртского региона.

Планируется, что разведка будет проводиться поэтапно в соответствии с графиком, утвержденным сторонами.

Напомним, что "Узбекнефтегаз", BP и SOCAR в мае прошлого года подписали два меморандума, направленных на совместное проведение геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Узбекистана, а также разработку месторождений.