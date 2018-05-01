SOCAR и BOTAŞ создадут новую компанию для TANAP

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BOTAŞ планируют создать совместное предприятие для управления проектом Трансанатолийского газопровода (TANAP), призванного транспортировать азербайджанский газ в Турцию и далее в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, каждая сторона будет владеть 50% акций совместной компании.

Отмечается, что совместная компания также будет отвечать за безопасность газопровода.

Отметим, что в проекте TANAP 51% принадлежит ЗАО "Южный газовый коридор", 7% - SOCAR Turkey Energy A.Ş, дочерней компании SOCAR, 30% - BOTAŞ, 12% - BP.

SOCAR Turkey Energy вошел в состав акционеров TANAP в конце марта этого года. Компания купила долю у ЗАО "Южный газовый коридор". В ЗАО 51% акций владеет государство в лице министерства экономики, 49% - SOCAR.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км.

Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 км. Диаметр участка от Эскишехира до Европы (Фаза-1) составляет 48 дюймов, протяженность - 476 км. Фаза-1 будет готова принять газ для Европы к концу 2019 года.