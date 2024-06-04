О нас

SOCAR и BOTAŞ подписали соглашения в области энергетики

SOCAR и BOTAŞ подписали соглашения в области энергетики Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и государственная нефтегазовая компания Турции (BOTAŞ) подписали соглашения в области энергетики.
Энергетика
4 июня 2024 г. 10:37
SOCAR и BOTAŞ подписали соглашения в области энергетики

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и государственная нефтегазовая компания Турции (BOTAŞ) подписали соглашения в области энергетики.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

"Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией успешно развивается в области экономики и энергетики, как и во всех сферах. Соглашения, подписанные в области энергетики между SOCAR и BOTAŞ при участии министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара, придадут дополнительный импульс укреплению энергетической безопасности в регионе", - отметил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s SOCAR inks energy agreements with Turkish BOTAS
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və BOTAŞ arasında energetika sahəsində sazişlər imzalanıb

Самое читаемое

Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
31 мая 2024 г. 11:23
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
28 мая 2024 г. 15:05
Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд
Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд
29 мая 2024 г. 05:11
Началась регистрация волонтеров на COP29
Началась регистрация волонтеров на COP29
29 мая 2024 г. 11:39
На бакинском бульваре украдены железные решетки 43 канализационных люков
ФотоНа бакинском бульваре украдены железные решетки 43 канализационных люков
29 мая 2024 г. 12:10
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi