SOCAR и BOTAŞ подписали соглашения в области энергетики

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и государственная нефтегазовая компания Турции (BOTAŞ) подписали соглашения в области энергетики.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и государственная нефтегазовая компания Турции (BOTAŞ) подписали соглашения в области энергетики.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

"Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией успешно развивается в области экономики и энергетики, как и во всех сферах. Соглашения, подписанные в области энергетики между SOCAR и BOTAŞ при участии министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара, придадут дополнительный импульс укреплению энергетической безопасности в регионе", - отметил министр.