​SOCAR и Baker Hughes подписали ряд документов

Сегодня Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и международная компания Baker Hughes подписали ряд документов.

Как сообщает Report, подписание состоялось в рамках мероприятия Energy Forward в Баку.

Первый документ - это меморандум о взаимопонимании по разработке и внедрению концепции эффективной скважины. Основная цель этого проекта - выявить и реализовать возможности для повышения эффективности эксплуатации новых скважин. Внедрение передовых технологических решений Baker Hughes поможет развитию нефтегазовой промышленности Азербайджана и позволит более эффективно использовать местные ресурсы и возможности.

Второй документ был подписан между Baker Hughes и Институтом нефтегазовых исследований и проектирования SOCAR. Соглашение позволит наладить отечественное производство реагентов для нефтяной промышленности на основе эффективного использования установки SOCAR в Азербайджане.

Baker Hughes и Бакинская высшая школа нефти подписали акт о выдаче лицензии на программное обеспечение JewelSuite стоимостью более миллиона долларов. Оно позволит студентам моделировать подземные сложные структуры в бассейне Каспийского моря. Эта инициатива позволит получить реальный опыт использования передового программного обеспечения в области геологии и геофизики, а также будет способствовать переходу студентов от образования к профессиональной деятельности.