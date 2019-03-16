SOCAR и алжирская Sonatrach изучат возможности сотрудничества

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев принял сегодня делегацию во главе с исполнительным директором алжирской нефтегазовой компании Sonatrach Абдельмуменом Ульд-Каддуром.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе встречи отмечено, что деятельность обеих компаний на международной арене создает почву для более тесного сотрудничества. Стороны изучат возможности сотрудничества по различным направлениям, включая добычу, торговлю, исследования, а также подготовку высококвалифицированных специалистов.

Отметим, что SOCAR осуществляет различные операции, включая продажу, транспортировку и торговые операции на всех континентах, между более чем 100 пунктами продаж в более чем 40 странах. Компания также изучает возможности выхода на новые рынки и развития операций на существующих рынках.