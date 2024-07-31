SOCAR и ADNOC обсудили сотрудничество в сфере декарбонизации

Президент Государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с исполнительным директором Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) по низкоуглеродным решениям и международному развитию Мусаббе Аль Кааби.

Президент Государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с исполнительным директором Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) по низкоуглеродным решениям и международному развитию Мусаббе Аль Кааби.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, стороны рассмотрели возможности сотрудничества в сфере энергетического перехода и декарбонизации, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отмечается, что на встрече было выражено удовлетворение проделанной работой в направлении расширения успешного сотрудничества между компаниями.

В связи с этим была подчеркнута важность соглашений о передаче SOCAR 3% долевого участия в месторождениях SARB и Umm Lulu и продаже 30% долевого участия в газоконденсатном месторождении "Абшерон", говорится в сообщении.