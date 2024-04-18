SOCAR и ACWA Power будут сотрудничать в рамках проекта ”Низкоуглеродные/зеленые удобрения"

Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) и саудовская компания ACWA Power подписали соглашение о сотрудничестве в сфере зеленых удобрений.

Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) и саудовская компания ACWA Power подписали соглашение о сотрудничестве в сфере зеленых удобрений.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, документ подписали вице-президент SOCAR Анар Мамедов и вице-президент ACWA Power Дрис Беррахо.

В ходе встречи стороны напомнили, что 2 февраля 2023 года между компаниями было подписано соглашение о совместной разработке возобновляемых источников энергии, таких как ветер, солнечная фотовольтаическая энергия и зеленый водород, а также других потенциальных проектов, связанных с ними.

В частности, было отмечено, что подписанный документ предусматривает сотрудничество по потенциальному производству и последующей реализации зеленых удобрений (в основном карбамида) в рамках проекта “низкоуглеродные/зеленые удобрения”.

В соглашении подчеркивается, что ACWA Power будет играть ведущую роль в реализации этого проекта в вопросах, связанных с возобновляемыми источниками энергии и производством зеленого водорода.